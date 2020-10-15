125 bin TL, 150 bin TL ve 175 bin TL kredide 0.37 faiz fırsatı sunuldu. Faiz oranı çok düşük krediye başvuru çok kolay. Halkbank esnaf kredisi başvurularına dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Halkbank tarafından esnaflara özel sunulan kredi imkanı sevinçle karşılandı. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu bağlamda kredi hakkındaki detayları merak etmeye başladı.

150.000 TL, 175.000 TL VEYA 225.000 TL LİMİTLİ KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.