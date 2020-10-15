KOBİ’lere tam destek

Türk bankacılık sektörü, ekonominin yapı taşlarından olan KOBİ'lere Covid-19 salgını boyunca kredi kanallarını açık tutarken, sektörün KOBİ kredilerindeki 8 aylık artışı 220 milyar lirayı aştı. Covid-19 salgını, dünyada bireylerden ticarethanelere, KOBİ'lerden holdinglere kadar tüm kesimleri olumsuz etkiledi. Hükümetler ve merkez bankaları, acil destek paketleri ve tarihte benzeri görülmemiş teşviklerle salgının etkilerini asgari düzeyde tutmaya çalıştı. Türkiye'de de salgının etkilerinin görülmeye başlandığı ikinci çeyrekte, proaktif adımlarla hem hane halkına hem de işletmelere destek sağlandı. Ülkedeki istihdamın 3'te 2'sini, ihracatın yarıdan fazlasını, cironun yaklaşık yüzde 65'ini ve ithalatın 3'te 1'ini temsil eden KOBİ'lerin gelir ve nakit akışının bozulmaması, istihdamın devamlılığı ve üretimin sürdürülebilirliği için bir dizi karar ve destek paketleri devreye alındı. Alınan proaktif önlemler ve geniş politika seti ile KOBİ'ler uygun vade ve maliyetle finansmana erişirken, çarkların da durmasının önüne geçildi. KOBİ'lere salgın döneminde verilen finansman desteği verilere de yansıdı. 2018 sonunda 611.3 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yılın sonunda 4 milyar lira artarak 615.4 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde KOBİ kredilerindeki artış 47.2 milyar lira düzeyinde oldu. Salgının etkili olduğu ikinci çeyrekte KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırıldı. İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bakiyesi bir önceki çeyreğe göre 2 kat arttı. KOBİ kredilerindeki artış, yılın ilk 6 ayında 192.6 milyar lira oldu. Tedbirlerin ve destek paketlerinin etkili olduğu Nisan'da KOBİ kredileri bakiyesi yaklaşık 100 milyar lira yükseldi. KOBİ kredilerindeki artış 8 ayda 222.5 milyar lira olurken, kredi bakiyesi 837.9 milyar liraya çıktı.