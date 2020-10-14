Ek ödemeyi AGİ'ye eşitleme formülü çok konuşulan konular arasında yer almaya başladı. Ocak ve Temmuz'da maaşlar artırıldı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin, gelir artırıcı yeni talepleri de var. Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili oldu. Peki, 2021 yılında emekli ek ödeme miktarı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

EK ÖDEMEYİ AGİ'YE EŞİTLEME FORMÜLÜ!

Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor. Gündeme getirilen formüllerden biri, ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi yönünde.