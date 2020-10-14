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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 21:52
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    • 14.10.2020 21:52
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    ürünleri belli oldu! Samsung Galaxy A30s sürprizi dikkat çekiyor

    ile bu hafta market gelen fırsatlı ürünleri merak ediyor. 'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV ve Samsung Galaxy A30s dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, A101'de yarın hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    A101 15 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. A101 aktüel kataloğunda teknoloji sürprizleri inceleyenlerin ilgisini çekti. A101'de bu hafta Samsung Galaxy A30s, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Aprilla Saç kesme Makinesi, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Giderli Şeffaf Bebek Küvet ve 6 Çekmeceli Saklama Dolabı fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

    A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Arzum Cookart Eco Midi Fırın

    Bebeklere özel ürünler

    Giderli Şeffaf Bebek Küvet

    Bebeklere ve çocuklara özel ürünler

    6 Çekmeceli Saklama Dolabı

    Torku Detox İçecek Çeşitleri

    Kare Yumuşak Kapaklı Beslenme Kabı

    Galle Salatalık Turşusu
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    Haberler Ekonomi A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Samsung Galaxy A30s sürprizi dikkat çekiyor