A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. A101 aktüel kataloğunda teknoloji sürprizleri inceleyenlerin ilgisini çekti. A101'de bu hafta Samsung Galaxy A30s, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Aprilla Saç kesme Makinesi, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Giderli Şeffaf Bebek Küvet ve 6 Çekmeceli Saklama Dolabı fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Arzum Cookart Eco Midi Fırın
Bebeklere özel ürünler
Giderli Şeffaf Bebek Küvet
Bebeklere ve çocuklara özel ürünler
6 Çekmeceli Saklama Dolabı
Torku Detox İçecek Çeşitleri
Kare Yumuşak Kapaklı Beslenme Kabı
Galle Salatalık Turşusu