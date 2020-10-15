İşsizlik maaşı alma koşulları nelerdir? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? Ne kadar ve kaç ay ödenir? İşsizlik maaşı, işini kaybeden vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla devlet tarafından belirli tarihler aralığında ödenmektedir. Bu bağlamda kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre belirli bir süre maaş verilmektedir. Ancak işsizlik maaşı başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.