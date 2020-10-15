100 TL deyip geçenler şaşıp kalıyor. 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotlarda meydana gelen basım hataları ya da silinmeler vatandaşların dikkatini çekiyor. Paranın sahte ya da değerli olduğunu düşünen vatandaşlar koleksiyonerlerin bu paralar değer gösterip göstermediğini merak ediyor. Bursa İnegöl'de şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, bankadan çektiği 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce şok oldu.

SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, bankadan çektiği 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce şok oldu. Nadir görülen paranın sahte olacağını düşünen vatandaş, gerçek olduğunu öğrenince şaşırdı.