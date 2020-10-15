BİM 16 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri günün çok araştırılanları arasında yer aldı. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi, Fakir Çay Makinesi Chawain, HP Carry Sleeve Çanta, Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık, Smartfit Akıllı Bileklik, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, 64 GB USB Bellek, Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Starcom Abajur USB Led Lamba, Naturalove Bambu Kapaklı Lüks Kupa, Hometech Tablet ve Heifer Saç Kurutma Makinesi dikkat çekiyor.
BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi
• Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
• Yoğurma aparatları
• Asansör mandalı
• Karıştırma aparatı
• Çırpma teli aparatı
• 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi
• 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi
• Eliptik karıştırma tekniği
• 6 kademeli hız kontrolü
Glass in Love
Çift Cidarlı Borosilikat Bardak
• Isıya dayanıklıdır
• Çift duvarlıdır
Fakir
Buhar Jeneratörlü Ütü
• Çizilmelere karşı dayanıklı titanyum kaplama özel taban
• 5 bar buhar basıncı
Glass in Love
3'lü Dekoratif Cam Şamdan
• ~18x20x23 cm yüksekliklerinde
Free Sound
TWS Bluetooth Kulaklık
• Bluetooth 5.0
• Çekim mesafesi 10 M
Jabra GN
Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
• Titanyum Siyah
• Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım
Starcom
Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
• Yakınlaştırıcı mercekli LED
• 360 derece esnek başlık
Naturalove
Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti
Mutfak Yer Seti 2'li
• 40x60-40x120 cm
• Makinede yıkanabilme özelliği ve su itici kumaş
Naturalove
Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarı
• 24 adet kek kalıbı
• 24 adet aksesuar