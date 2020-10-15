İlk kez ihracat yapanlar 2.2 milyar dolar kazandırdı

Rotayı ihracata çeviren işletme sayısı her geçen gün artıyor. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, mahalle aralarındaki küçük üreticinin bile ihracata yöneldiğini belirterek, "2020'nin 9 aylık döneminde ilk kez ihracat yapan 12 bin 244 firma Türkiye'ye 2.2 milyar dolar kazandırdı" ifadesini kullandı. Bu durumun lojistik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüksel, küçük üreticilerin ihracat hacminin artmasıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki 'parsiyel taşıma' talebinin ciddi şekilde arttığını da vurguladı.