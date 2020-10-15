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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 Gazete
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    İlk kez yapanlar 2.2 milyar dolar kazandırdı

    Rotayı a çeviren işletme sayısı her geçen gün artıyor. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun , mahalle aralarındaki küçük üreticinin bile ihracata yöneldiğini belirterek, "2020'nin 9 aylık döneminde ilk kez ihracat yapan 12 bin 244 firma 'ye 2.2 milyar dolar kazandırdı" ifadesini kullandı.

    İlk kez ihracat yapanlar 2.2 milyar dolar kazandırdı

    Rotayı a çeviren işletme sayısı her geçen gün artıyor. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, mahalle aralarındaki küçük üreticinin bile ihracata yöneldiğini belirterek, "2020'nin 9 aylık döneminde ilk kez ihracat yapan 12 bin 244 firma 'ye 2.2 milyar dolar kazandırdı" ifadesini kullandı. Bu durumun lojistik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunan , küçük üreticilerin ihracat hacminin artmasıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki 'parsiyel taşıma' talebinin ciddi şekilde arttığını da vurguladı.

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    Haberler Ekonomi İlk kez ihracat yapanlar 2.2 milyar dolar kazandırdı