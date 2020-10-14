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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 23:12
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    • 14.10.2020 23:12
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    Başkan Clarida: Ekonominin salgın öncesine dönmesi için bir yıl gerekecek

    () Başkan , koronavirüs salgınının ABD ekonomisini derin bir çukura attığını ifade etti. Clarida, ekonominin salgın öncesine dönmesi için en az bir yıl gerektiğini ifade ederek, “COVID-19 gerilemesi ekonomiyi çok derin bir çukura attı. Gayri safi yurt içi hasıla () seviyesinin bir önceki 2019 zirvesine ulaşması belki bir yıl daha zaman alacak” dedi.

    Virüs normalleşmesi için 1 yıl gerek!

    () Başkan , ekonomisinin koronavirüs () salgını öncesine dönmesi için en az bir yıl gerekeceğini söyledi.

    ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, koronavirüs salgınının ABD ekonomisini derin bir çukura attığını ifade etti.

    Clarida, ekonominin salgın öncesine dönmesi için en az bir yıl gerektiğini ifade ederek, "COVID-19 gerilemesi ekonomiyi çok derin bir çukura attı. Gayri safi yurt içi hasıla () seviyesinin bir önceki 2019 zirvesine ulaşması belki bir yıl daha zaman alacak" dedi.

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    Haberler Ekonomi FED Başkan Yardımcısı Clarida: Ekonominin salgın öncesine dönmesi için bir yıl gerekecek