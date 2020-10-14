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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 22:58
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    • 14.10.2020 22:58
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    Ekim 2020 güncel sigara fiyat listesi son durum! Camel, Winston, Parliament, Muratti sigaralar ne kadar oldu?

    Ekim 2020 güncel sigara fiyat listesi son durum merak ediliyor. na zam yapılıp yapılmadığı tiryakiler tarafından merak konusu oldu. İnsanlar belirli tarihler arasında fiyatlar hakkında araştırma yaparak güncel fiyat listesini inceliyor. Bilindiği üzere 6 ayda bir sigara ve alkolün ÖTV oranında otomatik artış yapılsa da bazı durumlarda zam yapılmıyor. Peki, Camel, Winston, Parliament, Muratti sigaralar ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Ekim 2020 güncel sigara fiyat listesi son durum!

    Sigara fiyatlarında herhangi bir fiyat artış olup olmadığını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış yapılıyor. Ancak yaz aylarında yapılan ÖTV artışında yalnızca 12 TL'nin altındaki bazı sigaralara zam yapıldı. İşte Camel, Winston, Parliament, Muratti sigara fiyatları

    GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,00 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Medley 12 TL

    SİGARANIN ZARARLARI

    Sigara; tansiyonu yükseltir, damarları daraltır.
    Kalp ve beyin damarlarını olumsuz yönde etkiler.
    Vücuttaki oksijeni azaltır, kalpte nefes darlığına ve çarpıntılara neden olur.
    Vücutta, yorgunluğa, uykusuzluğa, ruhsal gerilime, strese, cinsel performans düşüklüğüne ve reflekslerde azalmaya neden olur.
    Ağız ve yutakta tat alma eksikliği oluşturur ve kanser riskini artırır.
    Kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açar.
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    Haberler Ekonomi Ekim 2020 güncel sigara fiyat listesi son durum! Camel, Winston, Parliament, Muratti sigaralar ne kadar oldu?