Ekim 2020 güncel sigara fiyat listesi son durum! Camel, Winston, Parliament, Muratti sigaralar ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarında herhangi bir fiyat artış olup olmadığını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış yapılıyor. Ancak yaz aylarında yapılan ÖTV artışında yalnızca 12 TL'nin altındaki bazı sigaralara zam yapıldı. İşte Camel, Winston, Parliament, Muratti sigara fiyatları
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Medley 12 TL
SİGARANIN ZARARLARI
Sigara; tansiyonu yükseltir, damarları daraltır.
Kalp ve beyin damarlarını olumsuz yönde etkiler.
Vücuttaki oksijeni azaltır, kalpte nefes darlığına ve çarpıntılara neden olur.
Vücutta, yorgunluğa, uykusuzluğa, ruhsal gerilime, strese, cinsel performans düşüklüğüne ve reflekslerde azalmaya neden olur.
Ağız ve yutakta tat alma eksikliği oluşturur ve kanser riskini artırır.
Kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açar.