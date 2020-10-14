Ekim 2020 güncel sigara fiyat listesi son durum! Camel, Winston, Parliament, Muratti sigaralar ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarında herhangi bir fiyat artış olup olmadığını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış yapılıyor. Ancak yaz aylarında yapılan ÖTV artışında yalnızca 12 TL'nin altındaki bazı sigaralara zam yapıldı. İşte Camel, Winston, Parliament, Muratti sigara fiyatları

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL