Türkiye genelinde devlete borcu olan vatandaşlar, hükümetten yapılandırma ya da vergi affı müjdesi bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçtiğimiz hafta , yaz tatili sonrası toplandı ve gündemdeki mevzular sırayla konuşulmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem yurtiçi hemde yurtdışında yaşanan çok rakamda büyümeye bağlı olarak mevzular ele alınacak. Milyonlarca vatandaş ise devlete olan, bankalara olan borçların yapılandırılmasını arz ediyor. KYK , vergi, cezalar ve devlete olan borçlara yapılandırma ya da vergi affı bekleniyor. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , daha önce yaptığı açıklamada, bundan sonra vergi affının gündeme gelmeyeceğini söylemişti. İşte ilgili son dakika haberleri
YAPILANDIRMA BEKLENİYOR
KYK , vergi, cezalar ve devlete olan borçlara yapılandırma ya da vergi affı bekleniyor. Ancak af olmayacağının açıklanmasının ardından binlerce vatandaş , yapılandırma olmasını, borçlarının eşit taksitlere bölünmesini istiyor.
İŞTE YAPILANDIRMA AÇIKLAMALARI:
Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını döneminde esnafımıza verilen 25 bin liralık destek esnafımızın kısa bir süre rahatlamasına sebep olmuştur. Ancak geçen altı ayı aşkın sürede salgının ve ekonomik etkilerinin devam etmesi verilen miktarın erimesine neden olmuş, bu arada esnafımız tarafından alınan kredilerin ilk taksidi gelmiştir. Geçmiş senelerde esnaflarımızın vergi, SGK, kredi borçlarına yapılandırmalar düzenlenmesine rağmen yeni ekonomi programda bu tür bir uygulama yapılmayacağı öngörülmektedir. Esnafımızın asıl yapılandırma yapılması gereken dönemi bence tam da Covid-19 salgınının devam ettiği bu dönemdir. Zira esnafımız tarihin hiçbir döneminde bu kadar uzun süren bir olağanüstülük yaşamamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu şartları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri bir an önce almasını ve tüm esnafımızın beklentisini karşılamasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.
VERGİ AFFI
Yıllar önce sık sık gündem gelen vergi affı , bu yıl da gündeme geldi ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu konuda kapıları kapatmıştı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, bundan sonra vergi affı olmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. 'Bu çerçevede aflar dönemi bitti' demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."
KYK, VERGİ, MTV, KDV, CEZALAR
Türkiye genelinde yüz binlerce vatandaş, devlete olan borçlarını ödeyemedi. Ödemelerin gecikmesi sonrası borçlar icralık oldu ve vatandaşlar , borçlarını toplu şekilde ödeyemediği için mağdur oluyor.
VERGİ BORÇLARINA VE SGK PRİM BORCU OLANLARA AF DEĞİL YAPILANDIRMA GELECEK!
AK Parti tarafından meclise getirilmesi beklenen yeni kanun teklifi kapsamında vergi affı değil yapılandırma imkanı sunulacak. Vergilerini düzenli olarak ödeyen kişiler de düşünülerek hazırlanan yapılandırma paketi ile faizin bir bölümü silinerek kalan borçlar taksitlendirilerek ödeme kolaylığı sağlanacak.