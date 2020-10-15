Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen ayak açıklığı 2023 metre olacak" dedi. Zeytinoğlu, "Daha önce yapılan Yavuz Selim ve Osmangazi Köprüsü'ne ait tabliye ve birçok parça da burada üretilmiştir.

Çanakkale Köprüsü'nün bütün parçalarının Kasım 2020'de bitmesi bekleniyor. Parçalar tamamlandıktan sonra özel bir gemi ile deniz yoluyla Çanakkale'ye ulaştırılacak" diye konuştu.