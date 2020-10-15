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    • 15.10.2020 09:02
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    Son dakika: : stokları 5.4 milyon varil düştü

    Özel bir kuruluş olan Amerikan Enstitüsü'nün verilerine göre, hampetrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil düştü. ABD'de stokları aynı haftada 1.5 milyon varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 900,000 varil azaldı.

    ABD petrol stokları 5.4 milyon varil düştü

    Özel bir kuruluş olan Amerikan Enstitüsü'nün () verilerine göre, 'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 2.2 milyon varil yükseldi.

    API verilerine göre, ABD'de stokları ise aynı haftada 1.5 milyon varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 900,000 varil azaldı.

    API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent yüzde 2.02 artışla 43.33 dolara ve Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.19 artışla 41.06 dolara yükseldi.

    Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: API: ABD petrol stokları 5.4 milyon varil düştü