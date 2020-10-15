Türkiye Geneli banka personel alımları yapılıyor. 14 banka tarafından gelen ilanlara göre binlerce personel alımı yapılacak. İşte 14 banka iş ilanı ve başvuru ekranı. Banka Personel alımı için adaylardan bazı şartlar talep edilecek. Öncelikle adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda Yeni mezun adaylarda alınacağından bankada çalışmak isteyen adaylara tecrübe imkanı olacaktır. Diğer yandan adayların 18 yaşını tamamlamış olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Takım çalışmasına yatkın olmak, Güler yüzlü olmak, Müşteri odaklı olmak, Konuya anında doğru ve kesin çözüm bulabilmek şartları aranacak.
Personel Alımı Yapacak Bankalar Hangileridir?
14 farklı banka personel alacağını ilan etti. Farklı platformlarda yayımlanmış olan Lise mezunu banka personel alımı ilanlarına göre alım yapacak bankalar şöyledir.
Merkez Bankası
Vakıfbank
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Albaraka Bank
Garanti BBVA
QNB Finansbank
Denizbank
Burganbank
Alternatifbank
Türk Ekonomi Bankası
Anadolubank
Akbank
Bankalara Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?
Banka Personel alımı için adaylardan bazı şartlar talep edilecek. Öncelikle adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda Yeni mezun adaylarda alınacağından bankada çalışmak isteyen adaylara tecrübe imkanı olacaktır.
Diğer yandan adayların 18 yaşını tamamlamış olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Takım çalışmasına yatkın olmak, Güler yüzlü olmak, Müşteri odaklı olmak, Konuya anında doğru ve kesin çözüm bulabilmek şartları aranacak.
Özel olarak ise adayların alım yapılacak pozisyona göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Pozisyonuna göre ise İngilizce biliyor olmak şarttır.
MERKEZ BANKASI:
Merkez Bankası bünyesine farklı alanlarda personel alımı yapıyor. Alımlar Güvenlik Görevlisi, uzman yardımcısı, Araştırmacı, Bilişim Personeli ve Dijital para Arge ekibinde çalışacak personel alımları yapıyor. Toplamda 135 kişilik kadro ile alım yapılacak.
Merkez bankası Personel Alımı Başvuruları: insankaynaklari.tcmb.gov.tr/
TÜRK EKONOMİ BANKASI ( TEB ):
TEB 31 farklı iş ilanı ile çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapacak bazı pozisyonlar ise, Veri Yönetimi Uygulamaları İş Analisti, Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı, Nakit Yönetimi Ürün ve Uygulama Yöneticisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Teb Holding - Makam Şoförü, Kobi Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi, İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi dir.
Türk Ekonomi Bankası Personel Alımı Başvurusu: www.tebkariyer.com/tr
ANADOLUBANK:
Anadolubank bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde bulunan şubelerinde görevlendirmek üzere7 farklı iş lanı ile Mevduat ve Perakende Bankacılık Yönetmeni, Kobi & İşletme Bankacılığı Portföy Yönetmeni, Kredi Risk Uzmanı, Hazine Operasyon Uzmanı/Uzman Yardımcısı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, İş Zekası Yazılım Geliştirme Uzmanı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı / Kontrolör alımı yapacak.
Anadolubank Personel Alımı İş Başvuru Ekranı: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=22380&hc=T
AKBANK:
Akbank 41 fakrlı iş ilanı ile bünyesine en az lise mezunu banka personel alımı yapacak. Alım yapılacak bazı pozisyonlar ise,Program Yöneticisi, BT Hazine İş Analisti, Süreç ve Servis Tasarımı Yöneticisi , Analitik Yöneticisi, Servis Tasarımı Yönetici Yardımcısı, Deneyimli Müfettiş, Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı, Mobil Uygulama Önyüz Yazılım Uzmanı, Yeni Mezun Bt Müfettiş Yardımcısı, Müşteri İletişim Yetkilisi olmaktadır.
Akbank Personel Alımı İş İlanları Başvuru Sayfası: kariyer.akbank.com/JobSearchMaster
VAKIFBANK:
Vakıfbank aktif personel alımı ilanı bulunmuyor. Ancak resmi kariyer adresinde yayımladığı duyuruya göre CV alarak başvuruları havuza topluyor. CV havuzuna toplanan personel alımı başvuruları ihtiyaç doğrultusunda adaylara ulaşım yolu ile personel alımı yapılıyor.
Vakıfbank Personel Alımı CV gönderme Ekranı: www.vakifbank.com.tr/is-basvurulari.aspx?pageID=127
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI:
Finans Katılım Bankası bünyesine farklı kadrolarda personel alacak. Alımlar Dış Ticaret Danışmanı, Genel Başvuru ve İOS Yazılımcı pozisyonlarında yapılacak. Ayrıca ilgili bankanın farklı birimlerine de personel alımları yapılmaktadır.
Finanasbank Personel Alımı Başvuruları: www.turkiyefinanskariyer.com.tr/ilanlar/Sayfalar/ilanlar.aspx
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI:
Kuveyt Türk katılım bankası bünyesine Türkiye Geneli farklı şubelerinde ve genel müdürlüklerinde görevlendirmek üzere Gişe Yetkilisi, Mobil Teknolojileri Yazılım Mühendisi, Bilgi Güvenliği Analisti , Güvenlik Mühendisi , Yazılım Mühendisi / Sistem Analisti Konya, Devops Mühendisi, Analist, Yazılım Test Mühendisi, Kredi Kartı Uygulamaları Yazılım Mühendisi, Veri Yönetimi ve Veri Ambarı Uzmanı, Kurumsal Mimar- Teknoloji Mimarı, Software Developer / Yazılım Geliştirme Mühendisi, Siber Güvenlik Uzmanı, Database Administrator, KAŞİF, Operasyonel Riski Uzmanı / Yönetmeni, BT Riski, Yönetmeni/Uzmanı pozisyonlarda personel alımı yapılacak.
Kuveyt Türk Katılım Bankası Personel Alımı Başvuruları: www.katilbize.com/w/kt/ilan/site.aspx
ALBARARAK TÜRK KATILIM BANKASI:
Banka 10 farklı iş ilanı ile bünyesine, Genç Albaraka Akademisi, Kartlı Ödeme Sistemleri Operasyon Uzmanı, Kartlı Ödeme Sistemleri İş Geliştirme Uzmanı, Linux Sistem Uzmanı, Engelli Personel-Genel Başvuru, Genel Başvuru (Tüm Türkiye), Active Directory ve Mesajlaşma Uzmanı, Kıdemli Sızma Testi Uzmanı, Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, Mobil Uygulama Geliştiricisi personel alımı yapacak.
Albaraka Türk Katılım Bankası Personel Alımı Başvuruları: www.albaraka.com.tr/acik-pozisyonlar.aspx
GARANTİ BBVA
Garanti Bankası bünyesindeki eksiliği karşılamak üzere lisans mezunu 2 açık iş ilanı ile Döviz Pozisyon Yetkilisi/Uzmanı, Tl Vostro Hesaplar Yetkilisi alımı yapacak.
Garanti BBVA Personel Alımı Başvuruları: www.kariyer.net/firma-profil/garanti-bbva-5100-29983
QNB FİNANSBANK:
QNB Finanasbak bümnyesine, Tele Satış Temsilcisi, ERZURUM TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ DANIŞMANI, MÜŞTERİ GERİ KAZANIM VE TUTMA GÖREVLİSİ, PERAKENDE KREDİLER MERKEZİ İZLEME GÖREVLİSİ, İSTANBUL TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ DANIŞMANI (ÜMRANİYE OPERASYON MERKEZİ), İSTANBUL TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ DANIŞMANI (KRİSTAL KULE), ENPARA.COM ÇÖZÜM MERKEZİ MÜŞTERİ DANIŞMANI, TÜZEL SAHA SATIŞ TEMSİLCİSİ, BİREYSEL SAHA SATIŞ TEMSİLCİSİ, ENPARA.COM SAHA MÜŞTERİ DANIŞMANI ve Genel Başvuru ile çok sayıda personel alımı yapacak.
QNB Finanasbank Personel Alımı İlanları: www.yenibiris.com/firma/qnb-finansbank/is-ilanlari/7227
DENİZBANK:
Denizbank yayımladığı personel alımı ilanına göre 26 farklı iş ilanı ile bünyesine, Müfettiş, Şube Operasyon Yöneticisi / Denizli Çivril Şubesi, .Net Yazılım Mühendisi, Üye İşyeri Paz. ve Ürün Yönetimi Portföy Yönetimi, Uluslararası Raporlama ve Konsolidasyon Yetkilisi, Veri Yönetişimi Uzmanı, Bireysel Danışman, Denizyatırım Risk Yönetimi Uzmanı, Mobil Satış Performans Yönetimi Uzmanı, Dış Ticaret Operasyon Uzmanı, Proje Finansmanı Yönetmeni, Mobil Satış Temsilcisi, Resmi Raporlama Uzmanı/Yetkilisi, Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi, Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi / Kayseri, Operasyonel Risk Yönetimi Uzmanı/Yetkilisi, Fon Yönetimi Operasyon Uzmanı / Yetkilisi, Muhabir İlişkileri Uzman/Yetkili, Perakende Bank. Proje Yönetimi Yetkilisi, Risk Modelleri Validasyon Asistanı, Gayrimenkul Satış-Operasyon Süreç Yönetimi Uzmanı, Bankacılık Hizmetleri Temsilcisi / Yeşilova, Bireysel Danışman, Deniz Portföy Bilgi Tekn. Koordinasyon Yetkilisi, Mobil Bankacılık Yönetmeni pozisyonlarında personel alımı yapılacak.
Denizbank Personel Alımı Başvuru Ekranı: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=16410&hc=T
BURGAN BANK:
Burganka bank 11 açık iş ilanı ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. Bu kapsamda alımla; Nişantaşı Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi, Yasal Raporlama ve Kamuyu Bilgilendirme Yöneticisi, Muhasebe Yetkilisi, Bakırköy Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi, DevOps ve Dijital Bankacılık Uygulamaları Uzmanı, iOS Mobil Geliştirici, Kredi Riski ve Modelleme Yetkilisi, Yazılım Uzmanı, Kıdemli Müfettiş, Proje Yöneticisi, .Net Software Developer
Burgan Bank Personel Alımı İş İlanları: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=8735&hc=T
ALTENATİF BANK:
13 farklı iş ilanı ile banka personeli alımı yapılacak. Alımlar, Network Yönetmeni, Bireysel Bankacılık Portföy Yönetmeni - Levent, Makam Şoförü, Bireysel Bankacılık Portföy Yönetmeni - Adana, Bireysel Bankacılık Portföy Yönetmeni - Adapazarı, Operasyon Müdür Yardımcısı, Kredi Uygulama Yönetmeni/İstanbul Anadolu Şubeleri, Dış Ticaret Operasyonları Yönetmeni/ Yönetmen Yrd., Mizan Kontrol Yönetmeni, Ticari Bankacılık Satış ve Performans Yönetmeni, Mali İşler Yönetmeni, Genel Başvuru, Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi.
Alternatif Bank Personel Alımı İş Başvuru Sayfası: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=2667&hc=T
YAPI KREDİ BANKASI:
Yapı Kredi bankası bünyesinde farklı 4 kadro için en az lise ve Ön Lisans mezunu personel alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar, Direkt Satış Yetkilisi, Elektrik Teknisyeni, Mekanik Teknisyeni ve Senior IT Auditor/ IT Auditor personel kadrolarında yapılacak.
Yapı Kredi Bankası İş İlanları: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=12166&hc=T