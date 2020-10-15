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    • Ekonomi
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    • 15.10.2020 22:41
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kaybederek 15 Ekim'i 1.180,43 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kaybederek 15 Ekim'i 1.180,43 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 7,52 6,84 9,94
    Net Holding 3,43 3,17 8,20
    ARD Bilişim Teknolojileri 40,14 38,20 5,08
    Mavi Giyim 43,00 40,96 4,98
    MLP Sağlık 18,71 17,86 4,76
    Deva Holding 20,76 19,88 4,43
    Migros Ticaret 44,00 42,14 4,41
    Brisa 14,68 14,09 4,19
    Aksigorta 8,37 8,04 4,10
    Türk Traktör 119,50 115,60 3,37
    Bizim Mağazaları 16,78 16,24 3,33
    Şok Marketler 12,79 12,39 3,23
    Eczacıbaşı İlaç 7,12 6,90 3,19
    Hektaş 13,57 13,17 3,04
    Alkim Kimya 14,60 14,20 2,82
    Gübre Fabrikaları 34,20 33,40 2,40
    Emlak Konut GMYO 1,94 1,90 2,11
    Pınar Et Ve Un 25,30 24,80 2,02
    Yataş 9,60 9,42 1,91
    Alcatel Lucent Teletaş 29,80 29,28 1,78

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler