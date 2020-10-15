Özellikle son dönemde inişli çıkışlı grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Bugün altın piyasasında, en düşük 470 bin lira, en yüksek 485 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 484 bin 300 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,00
|486,20
|485,00
|485,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.202,00
|3.223,00
|3.196,00
|3.217,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|443,00
|447,00
|442,30
|446,30
|Lira(Tam) Ziynet
|3.130,00
|3.150,00
|3.123,00
|3.143,00
|Yarım Ziynet
|1.565,00
|1.575,00
|1.562,00
|1.572,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|781,00
|786,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 484 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin lira, en yüksek 485 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 484 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 162 milyon 722 bin 390,10 lira, işlem miktarı ise 2.453,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 174 milyon 408 bin 450,57 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ARTAN VAKALARLA PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması sonrası yükselen dolar endeksinin etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü.
Avrupa'da vaka sayılarının artması sonrasında birçok ülkede uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağı endişesiyle petrol fiyatları da geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel petrol talebinin beklendiği hızda toparlanamadığını, oldukça "cansız" geliştiğini söyledi.
Enerji Bilgilendirme Fourum'un da konuşan Barkindo, petrol piyasaları dip düzeylere indiğine dikkat çekerek, "belirsizlik örtüsünün" yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu vurguladı; buna karşılık, toparlanmanın uzun zaman alacağı konusunda bir yanılsamanın olmadığı konusunda uyardı.
OPEC'in, Uluslararası Enerji Ajansı'nın, küresel ekonomik toparlanma konusundaki öngörülerine de katılmadıklarını vurgulayan Barkindo, "Önümüzdeki yık küresel gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) güçlü bir toparlanmaya tanık olacağız. Önümüzdeki yıl aşının hazır olacağı konusunda hiç kuşkumuz yok" diye ekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.13 düşüşle 42.08 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.38 düşüşle 40.03 dolar,
- altın yüzde 0.40 düşüşle 1,893.66 dolar,
- gümüş yüzde 1.48 düşüşle 23.89 dolar,
- bakır yüzde 0.43 artışla 6,714.50 dolar,
- platin yüzde 0.57 düşüşle 855.99 dolar,
- paladyum yüzde 0.35 düşüşle 2,344.65 dolar düzeyindeydi.