Özellikle son dönemde inişli çıkışlı grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Bugün altın piyasasında, en düşük 470 bin lira, en yüksek 485 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 484 bin 300 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?