Bilmediğin şirket para kaybettirir

Borsa İstanbul'da son aylarda çok sayıda yeni yatırımcı hisse senedi alıp satmaya başladı.
Yatırımcının fazlalığı dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor.
Gerek SPK gerekse Borsa İstanbul özellikle sosyal medyayı kullanan bu dolandırıcıların peşini bırakmıyor. İşte borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler.
Uzmanlar özellikle sosyal medyada ismini bile ilk kez duyduğunuz şirketlerin hisseleriyle ilgili gelen tavsiyelere çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini belirterek,
"Bazı şirketler zarar açıklamasına rağmen hisseleri aşırı şekilde yükseltiliyor.
Burada para kazanacağını sanan yeni yatırımcıları paralarını yatırıyor. Daha sonra bu hisselerin değerleri bir anda satışlarla düşürülüyor. Birçok yatırımcı zarar ediyor" dediler.
İnternet sitesi olmayan, telefonlarına kimsenin çıkmadığı şirketlere bilmeden yatırım yapmanın doğru olmadığını belirten uzmanlar,
"Bildiğiniz inceleyerek durumunu gördüğünüz şirketlerin hisselerine yatırım yapmak en doğrusu.
Borsa kısa vadede zengin olunacak bir yer değil. Bir oyun alanı da değil.
Burada şirketlere ortak olunuyor. O yüzden seçici olmak en doğrusu" dediler.