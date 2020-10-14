Ekonomik destek paketi müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulunan Mnuchin, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmanın sağlanmanın zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala çok uzak olduğunu ifade etti.