BİM 16 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. BİM'de cuma günü gelecek ürünler arasında Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık, Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi, HP Carry Sleeve Çanta ve Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, 64 GB USB Bellek merak konusu oluyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte fiyat listesi...
BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi
• Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
• Yoğurma aparatları
• Asansör mandalı
• Karıştırma aparatı
• Çırpma teli aparatı
• 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi
• 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi
• Eliptik karıştırma tekniği
• 6 kademeli hız kontrolü
Glass in Love
Çift Cidarlı Borosilikat Bardak
• Isıya dayanıklıdır
• Çift duvarlıdır
Fakir
Buhar Jeneratörlü Ütü
• Çizilmelere karşı dayanıklı titanyum kaplama özel taban
• 5 bar buhar basıncı
Glass in Love
3'lü Dekoratif Cam Şamdan
• ~18x20x23 cm yüksekliklerinde
Free Sound
TWS Bluetooth Kulaklık
• Bluetooth 5.0
• Çekim mesafesi 10 M
Jabra GN
Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
• Titanyum Siyah
• Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım
Starcom
Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
• Yakınlaştırıcı mercekli LED
• 360 derece esnek başlık
Naturalove
Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti
Mutfak Yer Seti 2'li
• 40x60-40x120 cm
• Makinede yıkanabilme özelliği ve su itici kumaş
Naturalove
Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarı
• 24 adet kek kalıbı
• 24 adet aksesuar