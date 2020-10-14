BİM 16 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. BİM'de cuma günü gelecek ürünler arasında Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık, Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi, HP Carry Sleeve Çanta ve Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, 64 GB USB Bellek merak konusu oluyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte fiyat listesi...

BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi

• Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı

• Yoğurma aparatları

• Asansör mandalı

• Karıştırma aparatı

• Çırpma teli aparatı

• 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi

• 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi

• Eliptik karıştırma tekniği

• 6 kademeli hız kontrolü