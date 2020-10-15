Türkiye salgını en az zararla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin salgın sürecinde aldığı süratli kararlar çok büyük faktör oldu. Salgının başladığı Mart ayı ile beraber önlemler hemen devreye sokulurken neye gereksinim duyuluyorsa o mevzuda aksiyon alınarak yaralar sarıldı. İşte ilgili son dakika haberleri
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM VAR MI?
Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor.
Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerindne başvurusunu yapması gerekmektedir.
Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.
Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
*Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
*Aylık toplam geliriniz ne kadar?
*Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
*En son ödediğiniz su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL DESTEKLER 31 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ
ÖDEMELER --------------- KİŞİ/HANE SAYISI -------------- MİKTAR (TL)
Sosyal Destek FAZ 1 ------ 2 milyon 111 bin 254 hane -------- 2. 111. 254.000
Sosyal destek FAZ 2 ------- 2 milyon 316 bin 10 hane -------- 2. 316.000.000
Sosyal Destek FAZ 3 ------- 1 milyon 802 bin 51 hane -------- 1. 802. 051.000
Biz Bize Yeteriz Türkiyem---- 1 milyon 626 bin 751 hane---- 1. 626. 751.000
Kısa Çalışma Ödeneği --- 3 milyon 576 bin 805 çalışan ---- 16. 685. 966. 283
Nakdi Ücret Desteği ------ 1 milyon 901 bin 212 çalışan ----- 3. 611. 536.114
İşsizlik Ödeneği --------- 775 bin 252 kişi ------ 3. 128. 712. 413
TOPLAM: 31 milyar 282 milyon 280 bin 810 lira
1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.
Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.
Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.
Kira yardımı başvurusu için TIKLAYIN