1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.

Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.

Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.

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