A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğu ile bugün marketlere gelen fırsatlı ürünleri merak konusu oldu. A101'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV ve Samsung Galaxy A30s dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 15 Ekim aktüel kataloğu

A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU