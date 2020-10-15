'DOLANDIRICILIK SAYILMIYOR, KANDIRILDIĞIMIZ SÖYLENİYOR'

İçine düştükleri durumu hesaba para yatmayınca fark ettiklerini belirten mağdurlardan Mahir Kılıç, "Bizimle pazarlık yapan kişi ile aracı alan kişi noterde değişiyor. Bize kendini köklü aile olarak tanıtan kişiler, noterde aracı, çobanlarının alacağını söyledi. Senedi de o kişi ile imzaladık. Senet imzaladığımız kişinin üzerine ait hiçbir şey çıkmıyor. Emniyete konu ile ilgili başvuruda da bulunsak da bu yaptıkları dolandırıcılık değil, sizi kandırmışlar cevabı alıyoruz. İzmir'de bu yöntemle dolandırılan kişilere sosyal medya üzerinden kendi çabamla ulaştım. Şu an bu şekilde mağdur edilen 30 kişiyiz. Bunlar organize bir suç çetesi ve birilerinin bu kişilere dur demesi lazım" dedi.

'ÖNCE GÜVEN SAĞLADILAR'

Aracını satmak için ilan verdikten sonra çete olarak adlandırdığı kişilerin kendisine ulaştığını ifade eden Mahir Kılıç, güven sağlamak için çeşitli yöntemler uyguladıklarını dile getirerek, "Şebekede birden fazla üye var. Aracımızı satmak üzere siteye ilan koyduk. Ardından mesajla alıcı gibi telefon numaralarımız istendi. Kendilerini Menemen'de hayvancılıkla geçimini sağlayan köklü ve tanınmış bir aile olarak tanıtıyorlar. Sizi oraya davet ediyorlar ve samimi, içten karşılıyorlar. Ben aracımı 48 bin liradan satıyordum. 8 bin lirasını takdim ettiler. Noterin öğle arası kapanma saatine yakın sizi götürüyorlar. Noter kapanınca restoranları olduğunu söyleyerek, yemek yemeğe davet ediyorlar. Noterin açılma saatine yakın başka bir çete üyesi sizden evrakları ve kimliği alıyor. Bu kişi de asıl arabayı satın alacak kişi olarak tanıtılıyor. Paranın bir kısmını aldığımızdan ve vakit geçirdiğimizden ister istemez bir güven sağlıyorlar" dedi.