Üretimin gücü

Pandemi krizinin ardından, hükümetin aldığı önlemler, kamu bankalarının finansman destekleri ve normalleşme süreci ile güçlü bir toparlanma sürecine giren ekonomide üretimde tarihi başarılara imza atılıyor. Sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 10.4 ile, Ocak 2018'den bu yana en yüksek artışı gerçekleştirdi. Türkiye bu artışla dünyada ikinci, OECD ülkeleri içerisinde birinci oldu.

AĞUSTOS REKORU

Sanayi üretim endeksi 114.9 ile, 2005'ten bu yana en yüksek Ağustos değerine ulaştı. Pandemi öncesindeki seviye aşılırken, endekste 4 aylık artış yüzde 47'ye ulaştı. Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.4 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 3.4 arttı. Türkiye burada da OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

MİLLİ EKONOMİ VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin sanayi üretimindeki yıllık artışta OECD'de birinci, dünyada ikinci sırada yer aldığına işaret etti. Albayrak, şunları kaydetti: "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustos'ta sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4, perakende satış hacmi yüzde 5.8 artarken; sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23.5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

CİRO ENDEKSİ % 23.5 ARTTI

Ekonomideki güçlü toparlanmanın üçüncü çeyrekte büyümeye döndüğünün diğer bir işareti de perakende satış hacmi ile sektörel ciro endeksinden geldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 5.8 yükseldi.