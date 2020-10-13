Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile spor oldu.