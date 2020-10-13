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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 18:56
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    • 13.10.2020 18:56
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    hangileri? 13 Ekim

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek 13 Ekim'i 1.174,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 3,19 2,90 10,00
    Tümosan Motor ve Traktör 11,45 10,41 9,99
    Halk GMYO 2,81 2,56 9,77
    ARD Bilişim Teknolojileri 39,94 37,54 6,39
    Çimsa 14,28 13,49 5,86
    Oyak Çimento 8,68 8,20 5,85
    Coca Cola İçecek 49,30 46,60 5,79
    Bursa Çimento 7,25 6,91 4,92
    İş GMYO 2,17 2,09 3,83
    Emlak Konut GMYO 1,91 1,84 3,80
    Kordsa Teknik Tekstil 12,71 12,27 3,59
    Alkim Kimya 14,51 14,02 3,50
    DO-CO 340,80 330,10 3,24
    Mavi Giyim 39,94 38,76 3,04
    Borusan Mannesmann 16,10 15,63 3,01
    Şekerbank 1,77 1,72 2,91
    Bagfaş 19,10 18,60 2,69
    İş Yatırım Menkul Değerler 9,49 9,26 2,48
    Tofaş Oto Fabrikası 27,26 26,60 2,48
    Aksa 8,14 7,96 2,26

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 13 Ekim BIST 100 son durum