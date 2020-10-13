Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,19
|2,90
|10,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,45
|10,41
|9,99
|Halk GMYO
|2,81
|2,56
|9,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,94
|37,54
|6,39
|Çimsa
|14,28
|13,49
|5,86
|Oyak Çimento
|8,68
|8,20
|5,85
|Coca Cola İçecek
|49,30
|46,60
|5,79
|Bursa Çimento
|7,25
|6,91
|4,92
|İş GMYO
|2,17
|2,09
|3,83
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|1,84
|3,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,71
|12,27
|3,59
|Alkim Kimya
|14,51
|14,02
|3,50
|DO-CO
|340,80
|330,10
|3,24
|Mavi Giyim
|39,94
|38,76
|3,04
|Borusan Mannesmann
|16,10
|15,63
|3,01
|Şekerbank
|1,77
|1,72
|2,91
|Bagfaş
|19,10
|18,60
|2,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,49
|9,26
|2,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,26
|26,60
|2,48
|Aksa
|8,14
|7,96
|2,26