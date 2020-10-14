Üreticiye faizsiz kredi

Tarım Kredi, kredi kullanan ortaklarının ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla yeni bir kredi uygulaması başlattı. 'Bereketli Kredi' adı altında sunulan proje kapsamında, Tarım Kredi ortakları 10 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi ortaklarından geçtiğimiz yıl borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10'una kadarını, 2021'in Ocak, Şubat, Mart aylarında 1 yıl faizsiz olarak kullandıracağız.

Ortaklarımız gübre, ilaç, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin liraya kadar faizsiz olarak alabilecek" diye konuştu.