Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 659 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.805.720.000
|8,28
|Aselsan
|41.108.400.000
|2,74
|Enka İnşaat
|39.592.000.000
|0,90
|Koç Holding
|37.531.291.140
|0,92
|Turkcell
|35.948.000.000
|1,84
|Ereğli Demir Çelik
|33.775.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|31.581.900.000
|7,61
|Garanti Bankası
|29.778.000.000
|0,51
|Akbank
|26.780.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.075.000.000
|2,43
|İş Bankası (C)
|24.164.838.900
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.953.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|20.646.062.739
|1,35
|Tüpraş
|20.083.619.840
|1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.245.630.773
|0,41
|Arçelik
|18.041.943.074
|1,68
|Sabancı Holding
|17.282.221.296
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.934.939.759
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.392.200.000
|5,19