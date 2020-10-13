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    • Ekonomi
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    • 13.10.2020 21:01
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    13 Ekim Salı aktüel kataloğu ile yeni indirimler geldi! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    13 Ekim Salı aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu. Yeni indirimler marketlere gelen fırsatları öğrenmek isteyenler fiyat listesini araştırıyor. BİM'de bu hafta Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Beta Demlik Poşet Çay ve Ruffless Patates Cipsi Mega Boy ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte indirimli ürünlerin fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ile yeni indirimler geldi! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ürünler çok araştırılanlar arasında yer aldı. BİM'de bu hafta Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Fıçı Karışık/Lahana Turşusu, Ruffless Patates Cipsi Mega Boy, Odun Pazarı Üzüm Sirkesi ve Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker ürünleri ön planda bulunuyor. İşte BİM'de haftanın ürün fırsatları

    BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Çokokrem
    Kakaolu Fındık Kreması
    • 1,5 kg

    Fıçı
    Karışık/Lahana Turşusu
    • 2500 g

    Oslo
    Gofret
    • 1 kg
    • Vanilya / Fındık

    Milka
    Çikolata
    • 300 g
    • Bademli karamelli

    Jacobs
    Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
    • 110 g

    Granada
    Tam Tahıllı Bisküvi
    • 150 g
    • Kırmızı meyveli / Kakaolu

    Kahve Dünyası Bonte
    Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
    • 400 g

    Biskrem Ruby
    Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
    • 100 g

    Tafe
    Çikolata Kaplı Lokum
    • 55 g
    • Antep fıstıklı / Fındıklı
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    Haberler Ekonomi BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ile yeni indirimler geldi! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?