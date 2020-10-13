BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ile yeni indirimler geldi! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ürünler çok araştırılanlar arasında yer aldı. BİM'de bu hafta Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Fıçı Karışık/Lahana Turşusu, Ruffless Patates Cipsi Mega Boy, Odun Pazarı Üzüm Sirkesi ve Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker ürünleri ön planda bulunuyor. İşte BİM'de haftanın ürün fırsatları
BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Çokokrem
Kakaolu Fındık Kreması
• 1,5 kg
Fıçı
Karışık/Lahana Turşusu
• 2500 g
Oslo
Gofret
• 1 kg
• Vanilya / Fındık
Milka
Çikolata
• 300 g
• Bademli karamelli
Jacobs
Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
• 110 g
Granada
Tam Tahıllı Bisküvi
• 150 g
• Kırmızı meyveli / Kakaolu
Kahve Dünyası Bonte
Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
• 400 g
Biskrem Ruby
Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
• 100 g
Tafe
Çikolata Kaplı Lokum
• 55 g
• Antep fıstıklı / Fındıklı