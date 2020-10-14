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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 Gazete
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    ın geleceği masaya yatırılıyor

    ve Para dergisinin, ve himayesinde, yeni 10 yılda tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği '', tarım ve ormancılık sektörünün tüm paydaşlarını yarın 'de buluşturacak

    Tarımın geleceği masaya yatırılıyor

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin, ve himayesinde, yeni 10 yılda tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi', tarım ve ormancılık sektörünün tüm paydaşlarını yarın İzmir'de buluşturacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşma yapacağı zirvede, 'Tarımı Geleceğe Taşıyanlar' ve 'Genç Topraklar' ödülleri de sahiplerini bulacak. 'nın hedeflerinin, stratejisinin ve gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarının duyurulması amacıyla Swissotel'de gerçekleştirilecek zirveye; sektör paydaşları, kamu ve özel sektör yetkilileri, akademisyenler, girişimciler, kooperatif temsilcileri gibi tüm sektör oyuncuları katılacak. Zirve, daha geniş kitlelere ulaşılması amacıyla, canlı olarak dijital platformlardan da yayınlanacak.

    CANLI YAYIN
    İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvenin özel oturumunda; Bakan Pakdemirli, atv Temsilcisi Şebnem Bursalı ile Sabah Gazetesi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Zirvenin ilk panelinde sektörün önde gelen temsilcileri 'Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi'ni konuşacak. İkinci panelde ise 'Atıksız Sofralar' konusu işlenecek. Zirve, www.tarimormanzirvesi. com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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