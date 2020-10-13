Kıymetli bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 azalışla 481,80 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler 13 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyat listesi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|487,40
|487,60
|481,60
|481,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.213,00
|3.234,00
|3.174,00
|3.195,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,60
|448,60
|439,20
|443,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.140,00
|3.160,00
|3.102,00
|3.122,00
|Yarım Ziynet
|1.570,00
|1.580,00
|1.551,00
|1.561,00
|Çeyrek Ziynet
|785,00
|790,00
|775,00
|780,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 azalışla 481,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 düşüşle 481,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 474 bin lira, en yüksek 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 474 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 835 milyon 99 bin 964,72 lira, işlem miktarı ise 1.740,00 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 837 milyon 916 bin 503,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, eklinde sıralandı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve virüse bağlı krizden toparlanma sürecinin yavaşladığına ilişkin kaygılarının hafiflemesiyle yükselirken, doların güçlenmesiyle gerileyen atın fiyatları 1,900 doların da altına indi.
Dünya Sağlı Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Covid-19 aşısının yıl sonu kadar ya da en geç yeni yılın başlarında kullanıma hazır olacağına ilişkin açıklaması, yatırımcılarda pandemiden toparlanmaya ilişkin iyimserliği destekledi.
ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı bir açıklamada, ülkesinde Covid-19 aşısının ve tedavide kullanılacak ilaçların hızla hazırlandığını söyledi ve ABD'nin, Covid-19 vakalarından en olumsuz etkilenen Avrupa ülkesinden de kötü durumda olduğuna ilişkin haberlerin dre "asılsız" olduğunu savundu.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.31 artışla 42.30 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.38 artışla 40.35 dolar,
- altın yüzde 1.64 düşüşle 1,891.20 dolar,
- gümüş yüzde 3.53 düşüşle 24.22 dolar,
- bakır yüzde 0.50 düşüşle 6,738.00 dolar,
- platin yüzde 0.73 düşüşle 871.13 dolar,
- paladyum yüzde 2.81 artışla 2,342.59 dolar düzeyindeydi.