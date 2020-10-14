Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.10.2020 14:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 14:21
    ABONE OL

    Son dakika: da elektrik fiyatları

    AŞ verilerine göre, nda işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21 artarak 208 milyon 409 bin 81 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 563 lira, en düşük saat 03.00'te 295 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

    Spot piyasada elektrik fiyatları

    da bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 563 lira, en düşük 295 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

    AŞ verilerine göre, nda işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21 artarak 208 milyon 409 bin 81 lira oldu.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 563 lira, en düşük saat 03.00'te 295 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 371 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 377 lira 75 kuruş oldu.

    Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 445 lira 56 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruştan işlem gördü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Spot piyasada elektrik fiyatları