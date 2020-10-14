Öte yandan, dün Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması gibi ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Brent petrolde teknik olarak 42,25 ile 42,31 dolar aralığının direnç, 42,19 ile 42,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.