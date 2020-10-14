Çalışanların en büyük güvencelerinden biri olarak kıdem ve ihbar tazminatları öne çıkıyor. Ancak bu tazminatları alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. O şartlar sağlanmadığında ise işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamıyor. Peki kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi? Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan konuyla ilgili detayları yazdı. İşte tüm ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMA KIDEM HESABINA KATILMAZ

Soru: Emekli olarak 4 yıl çalıştım. Haziran 2020'de ücretsiz izne çıkarıldım. Ücretsiz izinde geçen süre kıdem tazminatı süreme eklenir mi? Uğur K.

Cevap: İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok. Bu konuda, hesaba katılacağı yönünde, geçmişte verilmiş bir yargı kararı var. O zamanın şartları ile bu zamanın şartları aynı değil. Ancak genel kanı hesaba katılmayacağı yönünde.