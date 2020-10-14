Pekcan, bu sayede emlakçılık faaliyetlerinin adil rekabet koşullarında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamayı ve sektörün daha nitelikli hale getirilerek sağlıklı bir işleyişe kavuşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon 400 bin gayrimenkul satışı yapıldığına ve bu satışların kayıtlı ekonomik değerinin yaklaşık 390 milyar lira olduğuna dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde gayrimenkul satışlarının yüzde 50'si emlak işletmeleri aracılığıyla yapılıyor ve emlakçılık faaliyetinde bulunan 60 binin üzerinde işletme bulunuyor. Buna karşın kayıt dışı faaliyetler nedeniyle bu sayının çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği tahmin ediliyor. Yaptığımız düzenlemeyle şeffaf, hesap verebilen ve kayıt altında bir emlakçılık sektörü oluşturulmasını ve sektörün yakından takip edilerek haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz."