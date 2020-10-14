İLAN NE ZAMAN?

Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor. Belirli illere bağlı olmayan ve pek çok farklı bölgede yapılacak olan bu alımlarda, en çok dikkat çeken detay ise herhangi bir üniversite mezuniyetinin aranmaması. Bu bakımdan lise mezunu olan vatandaşlar dahi mevcut diğer şartların uygun olması halinde sunulan bu imkanı faydalanabilecek.

En az lise mezunu olarak yapılacak alımların yanı sıra kişiler çağrı merkezi personeli, tıbbi raportör, radyoloji teknikeri, uzman personel, tıbbi laboratuvar personeli, mikrobiyoloji uzmanı ve yöneticisi gibi farklı alanlarda yapılacak alımlara da başvuru yapabilecek.

Tüm alımlar kariyer siteleri üzerinden gerçekleştirilirken her bir alım için tüm detaylar ayrı ayrı belirtilmiş durumda. Bu bakımdan vatandaşlar mevcut ilanlara bakarak uygun olanlara başvuru yapabilir. Kariyer sitelerinde bulunan bu ilanlar her il, ilçe ve hastaneye göre detaylı bir şekilde yayınlanmış durumda.