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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 11:31
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    • 13.10.2020 11:31
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    : Hazine ve Maliye Bakanı 'tan sanayi üretimi ile ilgili flaş açıklama: 'de 1, dünyada 2'nciyiz

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Ağustos ayı sanayi rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede "'de 1, dünyada 2'nciyiz" dedi.

    Bakan Albayrak duyurdu: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Ağustos ayı sanayi rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın mesajı
    'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli raylarına oturtuyoruz.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi ile ilgili flaş açıklama: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz