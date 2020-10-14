İşten çıkarma yasağı, koronavirüs pandemisiyle nedeniyle istihdamı korumak ve ekonomik etkileri azaltmak amacıyla devreye alınmıştı. Bilindiği üzere 17 Eylül tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işçi çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, hangi ayda sona erecek? İşte o soruların yanıtları...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.