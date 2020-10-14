Emekliye en az 220 TL! Emeklilerin ek ödemesi ne kadar olacak?





Bu yıl emekliler pek çok kazanç elde etti. Ocak ve Temmuz'da maaşlar artırıldı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin, gelir artırıcı yeni talepleri de var. Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili.