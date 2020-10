Emekliye en az 220 TL! Emeklilerin ek ödemesi ne kadar olacak?

Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor. Gündeme getirilen formüllerden biri, ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi yönünde.







Çalışanlara her ay ödenen AGİ, 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.