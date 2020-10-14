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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 Gazete
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    Emekliye en az 220 TL! Emeklilerin ek ödemesi ne kadar olacak?

    Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, tutarın artırılmasını bekliyor. Talep edildiği gibi 'ne () eşitlenirse, emeklilere aylık 220-375 lira arasında ek ödeme yapılabilecek. Peki, emeklilere yapılan ek ödeme ne kadar olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

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    Bu     yıl emekliler pek çok kazanç elde etti. Ocak ve Temmuz'da maaşlar artırıldı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin, gelir artırıcı yeni talepleri de var. Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili.



    Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor. Gündeme getirilen formüllerden biri, ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi yönünde.



    Çalışanlara her ay ödenen AGİ, 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.



    TAKVİM'i arayan emekliler, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi 220 liradan başlarken, bin 500 lira aylığı olan emeklinin ek ödemesi 60 lira" dedi.

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    Haberler Ekonomi Emekliye en az 220 TL! Emeklilerin ek ödemesi ne kadar olacak?