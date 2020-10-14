ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça, Alcatel 1T 10" Tablet, Xiaomi Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklık, Sinbo Saç Maşası, Sinbo Saç Kesme Makinesi, Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6'lı ve Rubenis Kadın/Erkek Şemsiye ürünleri fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi
ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
• Nergiz çiçeği /Taze gül /Sensitive
Fairy Hepsi 1 Arada Tablet
100'lü
Arko Men Tıraş Jeli Cool
240 ml
Pantene Kepeğe Karşı Etki Şampuan/Pantene Onarıcı Bakım Şampuan
700 ml
Alcatel 1T 10'' Tablet
• Android • 4 çekirdek • 415 g ağırlık
• 10,1 IPS HD • 1280X800 Ekran
• 16 gb (128 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
• 4000 mAH pil • İvme ölçer
• Çocuk modu
• Eye care • Wifi
• Bluetooth 4.2
• FM • GPS
Toprak Güveç Tencere
• 24x13 cm
Microfiber Yorgan Tek Kişilik
• 155x215 cm
• Dört kenarı biyeli
Kadın/Erkek Şemsiye
• Farklı desen ve renk seçenekleriyle
• Otomatik
• 10 Telli
• 3 Katlamalı
Vera Bone Kare - 899 TL
Yemek Takımı 54 Parça
• 12 adet 23 cm Çukur tabak
• 12 adet 22 cm Pasta tabak
• 12 adet 14 cm Kase
• 12 adet 27 cm Servis tabak
• 2 adet 26 cm Kayık tabak
• 1 adet 33 cm Kayık tabak
• 1 adet Tuzluk, Kürdanlık,Biberlik