KIZILAY İLANLARI

Kızılay'ın personel alımı ilanlarının başvuru detayları şu şekilde:

İşe Alım Uzmanı

Lisans mezunu (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri, Psikoloji, PDR ve Endüstri Mühendisliği),

İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP / SF kullanım bilgisi,

Yetkinlik bazlı mülakat bilgisi ve deneyimi,

Değerlendirme merkezi uygulamaları bilgisi,

İK uygulamaları mevzuat bilgisi,

Yabancı çalıştırmaya ilişkin süreç bilgisi ve deneyimi,

Dokümantasyon yönetimi ve raporlama bilgisi,

İletişim ve sunum yeteneği,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği olan,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı

Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),

İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 (Power BI, MS Project vb.) uygulamaları bilgisi,

Tercihen aktif SAP (HR, BPC vb.) kullanım bilgisi,

Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,

İK bütçe planlama süreçleri bilgisi,

Proje yönetimi, değişim yönetimi bilgisi ve deneyimi,

Kalite ve süreç yönetimi bilgisi,

Raporlama bilgisi ve deneyimi,

İletişim ve sunum yeteneği,

Kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Planlama yeteneği gelişmiş, sonuç odaklı,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).