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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 08:41
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    • 13.10.2020 08:44
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    'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!

    Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da oldu. Ticaret Bakanlığı sistemiyle araç satışına devam ediyor. İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…

    Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

    İşte ihalede satılan araçlar
    Hummer

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Lincoln Limuzin

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Mercedes C220 CDI

    İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

    Peugeot 407 SW

    İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

    Audi A4

    İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

    Opel Vectra

    İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

    Peugeot Partner

    İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira
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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!