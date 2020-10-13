Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
İşte ihalede satılan araçlar
Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
Opel Vectra
İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira
Peugeot Partner
İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira