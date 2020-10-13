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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 08:29
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    • 13.10.2020 08:29
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    Son dakika: 'ndan açıklaması: Gerçek bir değer olarak görmek zor

    (BoE) Başkanı Andrew Bailey, de "gerçek bir değer" olduğunu görmenin zor olduğunu vurguladı ve bu birimin ödemelerde kullanılıyor olmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

    DHA
    İngiltere Merkez Bankası'ndan Bitcoin açıklaması

    Bailey ayrıca, yatırımcıların, dünyanın en ünlü biriminin "son derece değişken" olduğu gerçeğini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Merkez bankacısı, bununla birlikte sahibi olmak istemenin iyi yanlarının da olduğunu kabil etmek gerektiğini belirtti.

    Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 1.5 dolayında artışla 11,567 dolara kadar çıktıktan sonra, yeniden 11,400 dolar düzeylerine döndü. lerinin en büyük hacimlisi 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolar düzeyine kadar tırmanmıştı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İngiltere Merkez Bankası'ndan Bitcoin açıklaması: Gerçek bir değer olarak görmek zor