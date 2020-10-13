Bailey ayrıca, yatırımcıların, dünyanın en ünlü kripto para biriminin "son derece değişken" olduğu gerçeğini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Merkez bankacısı, bununla birlikte bitcoin sahibi olmak istemenin iyi yanlarının da olduğunu kabil etmek gerektiğini belirtti.

Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 1.5 dolayında artışla 11,567 dolara kadar çıktıktan sonra, yeniden 11,400 dolar düzeylerine döndü. Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolar düzeyine kadar tırmanmıştı.