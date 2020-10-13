16.66 KURUŞ İŞGALİYE

E-SCOOTER: Trafikte yaygınlaşan elektrikli scooter'lar (e-scooter) yasaya girecek. Bisiklet yollarını ve şeritlerini kullanabilecek e-scooter'ların sürücüsü olabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekecek.

E-scooterler, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak; bunlarla sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasak olacak. Büyükşehir belediyeleri, bisiklet ve e-scooterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapmakla görevlendirilecek. Belediyeler tarafından bir e-scooterden günlük 16.66 kuruş işgal harcı alınacak.

Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer vermesi zorunlu hale gelecek.

OTOPARK GELİRİ: İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevi verilecek. İlçe belediyelerinin otoparklardan elde ettikleri gelirleri, büyükşehir belediyesine aktarması uygulamasına son verilecek.

CEZALAR DÜZENLENDİ: Çevre Kanunu'ndaki idari para cezalarının bir kısmı yeniden düzenlenecek. Buna göre, depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20 bin TL; tüketicilere perakende olarak sunanlara faaliyet alanının her metrekaresi için 15.16 TL; depozito sistemine dahil olmayan satış noktalarına ise satış alanının her metrekaresi için 100 TL idari para cezası kesilecek.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya belgeleyemeyenlere 20 bin TL; benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin bakanlıkça belirlenen kriterlere uymayan terminaller ve dolum adaları için 60 bin TL; akaryakıt istasyonları için 30 bin TL; tankerler için 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.