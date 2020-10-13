Yılın ilk çeyreğinde KOBİ kredilerindeki artış 47,2 milyar lira düzeyinde oldu. Salgının ülke geneline yayıldığı ve kısıtlamaların artırıldığı ikinci çeyrekte KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırıldı. İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bakiyesi bir önceki çeyreğe göre 2 kat artış gösterdi. KOBİ kredilerindeki artış, yılın ilk 6 ayında 192,6 milyar lira oldu.

Tedbirlerin alınması ve destek paketlerinin en etkili olduğu nisan ayında KOBİ kredileri bakiyesi yaklaşık 100 milyar lira yükseldi. Üçüncü çeyrekte normalleşme adımları ve sıkılaştırma adımlarının etkisiyle KOBİ kredilerindeki artış hızı yavaşladı.

KOBİ kredilerindeki artış 8 aylık dönemde 222,5 milyar lira olurken, kredi bakiyesi de 837,9 milyar liraya yükseldi.