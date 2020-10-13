Kredi sicil affı ve yüksek faizli yeni kredilere yapılandırma ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi yapılandırma işlemleri binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bankalar, vatandaşlara konut, ihtiyaç, taşıt, bireysel ve ticari gibi pek çok alanda farklı kredi alternatifleri sunuyor. Özellikle konut alımlarında binlerce kişi kredi ihtiyacı duyuyor. Kredilerin faiz oranları ise dönemsel olarak artışa veya düşüşe geçiyor.. Uygun faizle kredi çeken vatandaşlar yaşanacak artıştan olumsuz etkilenmezken, faiz indirimi durumunda ise kredi yapılandırması ile ödeyeceği miktarı düşürebiliyor. Ayrıca borçlarını yapılandırmak için Kredi Sicil Affı çıktı mı araştıran vatandaşlar Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkacak öğrenmek istiyor. İşte ilgili son dakika haberleri....