Kredi sicil affı ve yüksek faizli yeni kredilere yapılandırma ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi yapılandırma işlemleri binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bankalar, vatandaşlara konut, ihtiyaç, taşıt, bireysel ve ticari gibi pek çok alanda farklı kredi alternatifleri sunuyor. Özellikle konut alımlarında binlerce kişi kredi ihtiyacı duyuyor. Kredilerin faiz oranları ise dönemsel olarak artışa veya düşüşe geçiyor.. Uygun faizle kredi çeken vatandaşlar yaşanacak artıştan olumsuz etkilenmezken, faiz indirimi durumunda ise kredi yapılandırması ile ödeyeceği miktarı düşürebiliyor. Ayrıca borçlarını yapılandırmak için Kredi Sicil Affı çıktı mı araştıran vatandaşlar Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkacak öğrenmek istiyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
KREDİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Kredi yapılandırma işleminin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Kredi yapılandırma işlemini gerçekleştirmeniz için kayda değer bir faiz indirimi yaşanması gerekiyor. Örneğin, siz 1,25 faiz oranı ile kredi çektiyseniz, faiz oranı da 0,99'a düştüyse arada ciddi bir kazanç durumu oluşuyor. Bu durumda kredi yapılandırma işlemini gerçekleştirmek mantıklı bir hal alıyor. Çünkü bankalar kredi yapılandırma işlemlerinde yüzde 2 oranında bir ceza ücreti alıyor. Ufak bir faiz düşüşünde yapılandırmaya gitmek size ekstra masraflar çıkarabilir.
KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?
Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir. Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.
KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.
KREDİ SİCİL AFFI NASIL UYGULANACAK MI?
Kredi Sicil Affı Yasası meclisten onay alındıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulanmaya başlanacak. Koronavirüs salgını ile tekrar gündem olması beklenen Kredi Sicil Affı'nın TBMM görüşmelerinin sonuçlanması ve yakın bir tarihte sonuçlanması bekleniyor. Kredi Sicil Affı nasıl uygulanacak merak eden vatandaşlara, kredi çektiğiniz bankaya tekrar başvurarak "Yapılandırma Kredisi" çekerek tüm borçlarınızı kapatmanız gerektiğini aktaralım. Bu işlemler birlikte borçlunun hem adı kara listeden çıkmış olacak hem de tekrar kredi çekebilme şansı olacak.
KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.
İşte o haber kanallarının öngördüğü Kredi Sicil Affı şartları...
Vatandaşların tüm borcunu ödemesi gerekiyor,
Kanun teklifi kabul olduğu andan itibaren 6 ay içinde bu şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu bilgiyle birlikte içerikte bahsettiğimiz Kredi Sicil Affı şartlarının net olmadığını, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra asıl şartların ortaya çıkacağını tekrar vurgulamak önemli.