SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 yılında emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Yaklaşık 13 milyon emekli yeni yıla az bir zaman kala konu hakkında yapılan haberleri takip ediyor. Yüzde 2.44 çıkan 3 aylık enflasyon en düşük emekli aylığını esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya yükseltirken, Ocak zammı için geriye 3 veri kaldı.
SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.
Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 719 liradan 3 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 912 liraya yükselecek.
ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler için yeni zam oranını 6 aylık enflasyon belli edecek. Bu rakam 3 Ocak'ta açıklanacak.
EK ÖDEME TUTARI ARTACAK MI?
Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.
ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
EN YÜKSEK 637 TL
Diğer formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.