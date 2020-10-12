SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 yılında emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Yaklaşık 13 milyon emekli yeni yıla az bir zaman kala konu hakkında yapılan haberleri takip ediyor. Yüzde 2.44 çıkan 3 aylık enflasyon en düşük emekli aylığını esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya yükseltirken, Ocak zammı için geriye 3 veri kaldı.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.