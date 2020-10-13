Emeklilikte yüksek maaş almak isteyen çalışanlar hangi noktalara dikkat etmesi gerektiği konusunda yapılan haberleri ve açıklamaları yakından takip ediyor. Yüksek aylık için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor. Özellikle 8 noktaya dikkat edilmesiyle birlikte gelecekte alacağınız emekli aylığı yükselebilir. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Peki, emeklilikte yüksek maaş almak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...

EN ÖNEMLİ KRİTER

● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.