Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek 13 Ekim'i 1.174,70 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,09
|7,70
|-7,92
|Brisa
|14,09
|14,99
|-6,00
|Gözde Girişim
|6,38
|6,75
|-5,48
|Çelebi
|79,95
|83,80
|-4,59
|Doğuş Otomotiv
|16,45
|17,19
|-4,30
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|13,05
|-4,14
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,88
|-3,12
|Aksa Enerji
|6,61
|6,79
|-2,65
|Tat Gıda
|12,31
|12,63
|-2,53
|Şişe Cam
|6,74
|6,90
|-2,32
|Koza Madencilik
|13,35
|13,65
|-2,20
|İş Finansal Kiralama
|4,05
|4,14
|-2,17
|Ülker Bisküvi
|23,98
|24,50
|-2,12
|GSD Holding
|2,36
|2,41
|-2,07
|Petkim
|4,54
|4,63
|-1,94
|Good-Year
|5,92
|6,03
|-1,82
|Akiş GMYO
|3,53
|3,59
|-1,67
|Bim Mağazalar
|68,85
|70,00
|-1,64
|Kartonsan
|777,10
|790,00
|-1,63
|Sabancı Holding
|8,47
|8,61
|-1,63