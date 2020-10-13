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    • Ekonomi
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    • 13.10.2020 19:00
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek 13 Ekim'i 1.174,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek 13 Ekim'i 1.174,70 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 7,09 7,70 -7,92
    Brisa 14,09 14,99 -6,00
    Gözde Girişim 6,38 6,75 -5,48
    Çelebi 79,95 83,80 -4,59
    Doğuş Otomotiv 16,45 17,19 -4,30
    İpek Doğal Enerji 12,51 13,05 -4,14
    Zorlu Enerji 2,79 2,88 -3,12
    Aksa Enerji 6,61 6,79 -2,65
    Tat Gıda 12,31 12,63 -2,53
    Şişe Cam 6,74 6,90 -2,32
    Koza Madencilik 13,35 13,65 -2,20
    İş Finansal Kiralama 4,05 4,14 -2,17
    Ülker Bisküvi 23,98 24,50 -2,12
    GSD Holding 2,36 2,41 -2,07
    Petkim 4,54 4,63 -1,94
    Good-Year 5,92 6,03 -1,82
    Akiş GMYO 3,53 3,59 -1,67
    Bim Mağazalar 68,85 70,00 -1,64
    Kartonsan 777,10 790,00 -1,63
    Sabancı Holding 8,47 8,61 -1,63

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 13 Eylül BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler