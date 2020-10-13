Milyonlarca vatandaşa aylık anında 1.544,61 TL ödeme! SMS ile şimdi kontrol edin!!

1384 Lira'dan Ödeme 1500 Lira'ya yükseltildi!

2020 yılı itibariyle kamu personeli maaş katsayısına bağlı şekilde 65 Yaş aylığı, engelli yardımı ve aynı zamanda engelliler için evde bakım ücreti olmak üzere geçen sene 1384 Lira olan belirtilen bu ödemeler 1500 TL yükseltildi.

Evde bakım aylığı nasıl sorgulanır?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ