Milyonlarca vatandaşa aylık anında 1.544,61 TL ödeme! SMS ile şimdi kontrol edin!!

Milyonlarca vatandaşa devlet tarafından destek veriliyor. Engelli Yakınına bakmakta olana ve evde bakıma ihtiyacı bulunan yaşlıya verilen devlet yardımlarıyla bir hayli çok büyük bir rekor kıran sayıya geldi. Evinde % 50 engelli raporu bulunan yakınına bakan yurttaşlara 1500 TL ödeme verilmekte. Engelli raporu bulunan herkes devlet tarafından sunulmakta olan desteklerden yararlanabiliyor. Şartlar tam olarak neler? Konu ile alakalı olarak kontrol muayenesi sonucunda sevk edilen hastanelerden alınan edilen sağlık kurulu raporu çerçevesinde, %40'ın altında bulunan Yüzde 40 üzerinde belirlenmiş bulunanlar, engellilik derecesi tahsis talep tarihinden itibaren maaşı almaya hakkı bulunanlar Merkez Sağlık Kuruluna gelmelerinden sonra maaş almaya hak kazanmaktadır. İşte ilgili son dakika haberleri....
Aylık 1500 TL ödeme sağlanacak!
Devlet tarafından engelli bulunduğu için, yaşı ya da hastalığı sebebiyle bakımı üstlenenlere1.544,61 TL ödeme veriliyor. 2020 senesinde 1 Milyon'a ulaşan sayı için 15 milyar ödeme verilecek. Bakım aylığı alanlar birinci ve ikinci derece akrabalardan olması gerekmektedir. Amca, Teyze, Dayı, Yeğen şeklinde yaşlı vatandaşın akrabası bu parayı alabiliyor. Evde bakım ücreti almak için parayı alacak vatandaş ve hane halkının geliriyle birlikte hesaplandığında 1.544,61 TL ödeme oluyor.
1384 Lira'dan Ödeme 1500 Lira'ya yükseltildi!
2020 yılı itibariyle kamu personeli maaş katsayısına bağlı şekilde 65 Yaş aylığı, engelli yardımı ve aynı zamanda engelliler için evde bakım ücreti olmak üzere geçen sene 1384 Lira olan belirtilen bu ödemeler 1500 TL yükseltildi.
Evde bakım aylığı nasıl sorgulanır?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS ile sorgulama
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Devlet Yardımları Devam Ediyor!
2020 senesinde Çeyiz Yardımı, Evde Bakım Parası, Muhtaç Engelli yardımı,Yaşlılık Maaşı, Cenaze Yardımı, Emekli olmayan sigortalılar yardımı,Doğum İzninde anne maaşı, Barınma Desteği, Rapor parası, Mama ve Bez Yardımı, İBB Sosyal yardım kartı, Boşanan Kadınlara devlet maaşı, yardımlarından istifade edebilirsiniz.
Eşi Vefat Etmişe yardım!
2020 senesinde en çok dikkati çeken yardımlar içerisinde eşi vefat etmiş kişiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden 500 TL ödeme sunuluyor.