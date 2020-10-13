Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarda 50 TL'ye satılan Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen ejder meyvesine ilgi görüyor.

"PAHALI OLMASINDAN DOLAYI FAZLA SATILMIYOR"

Satıcı Onur Kuzu, ejder meyvesinden müşterinin memnun olduğunu, ama çok yoğun bir talep olmadığını anlatarak, "Ejder Meyvesi, pitaya, dragon fruit, kaktüs meyvesi ve çilek armudu olarak da adlandırılıyor. Bu meyvenin kilosu pahalı olmasından dolayı fazla satılmıyor, ama insanların meyveye ilgisi büyük.